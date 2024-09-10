Альмир Абашев: В будущем СЭМД сможет генерировать до 300 млн меддокументов

Внедрение сферы цифровизации и информационных технологий в здравоохранение помогает повысить производительность труда медработников, наладить их трудовой быт. Кроме того, этот процесс является ключевым и для пациентов. Такое мнение на пресс-конференции в рамках Kazan Digital Week высказал первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Мультипликативный эффект, который достигается внедрением IT-технологии в работу медицинских работников, он в целом дает те положительные моменты, которые мы сегодня наблюдаем в сфере коммуникации врача-пациента», - добавил Абашев.

Татарстан на данный момент проделал уже большой путь в развитии этого направления. В частности, в республике существует система структурированных электронных медицинских документов, в 2023 году их было сформировано порядка 49 млн штук. Однако это не предел, и в будущем цифра может вырасти до 250-300 млн.

«Когда мы выйдем на полную промышленную эксплуатацию, закончим все интеграции, и каждый из медицинских работников уверенно будет пользоваться медицинской информационной системой, это позволит нам практически безбумажно общаться как с пациентом, так и друг с другом. Работники смогут перейти на цифровой формат общения», - сказал замминистра.

Альмир Абашев также добавил, что сейчас перед Татарстаном стоит ряд вызовов: это вопросы кибербезопасности и безопасного хранения персональных данных пациентов.

«Сегодня медицинские организации достигли такого уровня цифровизации, что в случае, если произойдет какая-то техногенная авария и вдруг отключат интернет, то, к сожалению или к радости для этих технологий, мы уже работать полноценно не сможем, потому что многие процессы полностью лежат в цифре», - заключил он.