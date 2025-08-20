Альмир Абашев: «67% всех обращений на портал госуслуг РТ – о медицине»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В общей сложности 67% всех обращений жителей Татарстана к порталу госуслуг республики связаны с медициной. Такие данные привел первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев на пресс-конференции, посвященной предстоящему международному форуму Kazan Digital Week 2025.

Спикер отметил, что республика прошла большой 30-летний путь цифровизации – от первых систем учета до единой государственной информационной системы (ГИС) электронного здравоохранения, в которой сегодня работают более 50 тыс. пользователей.

«Сегодня государственная информационная система в области здравоохранения отвечает трем основным задачам. Это планирование расписания, маршрутизация пациентов и хранение данных», – пояснил Абашев.

Ключевые модули системы включают:

– электронную запись к врачу (доступно 14 специальностей),

– лабораторные информационные системы,

– радиологический дата-центр с технологиями искусственного интеллекта,

– системы для автоматизации скорой помощи и стационаров,

– искусственный интеллект в диагностике.

Особое внимание замминистра уделил внедрению нейросетей. С помощью компьютерного зрения в республике анализируются флюорограммы, рентгенограммы грудной клетки, маммограммы и КТ легких.

«Более 3500 единиц оборудования сегодня присоединено к системе компьютерного зрения. Это позволяет проводить машинную обработку снимков до того, как они попадут к врачу-рентгенологу», – пояснил Абашев.

По его словам, Татарстан является одним из лидеров по доступности цифровых технологий и для сельских жителей.

Каждый фельдшерско-акушерский пункт оснащен интернетом и удаленным электрокардиографом. Данные ЭКГ в онлайн-режиме передаются в центры для анализа врачами, что позволяет оперативно принимать решения о помощи. «Мы фактически ведем учет всей активности сельского жителя», – констатировал он.

В заключение замминистра отметил, что среди будущих целей министерства – развитие персонализированной и предиктивной (предсказательной) медицины, которая будет основываться на анализе больших данных пациентов для составления индивидуальных планов лечения и профилактики заболеваний.

Более подробно с проектами цифрового здравоохранения РТ можно будет ознакомиться на выставке в рамках форума Kazan Digital Week 2025, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября. Мероприятие состоится в МВЦ «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате. Это уникальное событие объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.