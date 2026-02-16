Альметьевскую фирму оштрафовали на полмиллиона за взятки ради продления контрактов

Фирму из Альметьевска оштрафовали за дачу взяток ради продления контрактов.

Как сообщает прокуратура РТ, нарушения обнаружились во время проверки в организации «СантехникаВеста». В период с 2022 по 2024 годы руководитель фирмы периодически передавал деньги сотруднику управляющей организации «Алсу сервис 2» для сохранения контрактов на поставку товаров и их дальнейшего продления.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Фирма оштрафована на 500 тыс. рублей, однако постановление в силу пока не вступило.