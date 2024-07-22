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Альметьевское управление автомобильных дорог возглавил Фидаиль Хаернасов
Начальником Альметьевского управления автомобильных дорог назначен Фидаиль Хаернасов. Об этом стало известно на еженедельной планерке. Назначенца представил заместитель главы Альметьевского района Марат Гирфанов.
Фидаилю Хаернасову 48 лет, он родился в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района. Получил два высших образования в Казани и Москве по специальностям «Юриспруденция» и «Техносферная безопасность».
Свою карьеру Фидаиль Хаернасов начинал в 1995 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска, был старшим дознавателем Дрожжановского РОВД.
В 2000-м стал и.о. старшего судебного пристава Дрожжановского подразделения Службы судебных приставов Главного управления Министерства юстиции Республики Татарстан.
В 2006-м занял пост начальника производственно-технического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства исполкома Зеленодольского района.
Таким образом, новый начальник Альметьевского Управления автомобильных дорог имеет обширный послужной список: он поработал в структуре МВД, занимал руководящие посты в различных организациях, в том числе в альметьевской трудовой инспекции. С 2022 года перед назначением в Альметьевске трудился начальником Заинского управления автомобильных дорог.
Фото: пресс-служба Альметьевского района.
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