Альметьевский театр вновь выступил на фестивале в Будапеште

Альметьевский татарский государственный драматический театр вновь представил Россию на международном театральном фестивале MITEM в Будапеште, сообщили в театре. Участие состоялось 9 мая при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Согласно сообщению, в рамках фестивальной программы коллектив дважды показал спектакль «Оборванная мелодия» («Өзелгән көй») при полных залах. После вечернего показа прошла встреча со зрителями – публика делилась впечатлениями, задавала вопросы артистам и режиссерской группе.

Во время культурной программы команда театра познакомилась с историей и архитектурой Будапешта, а также посетила мемориал «Слава советским героям-освободителям», чтобы почтить память воинов. Визит обрел особый смысл: именно в День Победы альметьевские артисты сыграли спектакль, посвященный Фариду Яруллину, который погиб во время Великой Отечественной войны на территории Белоруссии.

Директор театра Фарида Исмагилова отметила, что очень волнительно отдавать дань уважения воинам-освободителям в день 81-й годовщины Великой Победы.

Для Альметьевского театра это уже второе участие в данном фестивале – впервые коллектив был приглашен сюда в 2017 году. Возвращение на международную площадку стало подтверждением устойчивого интереса зарубежной публики к творчеству театра и важным событием для развития культурных связей.