Альметьевский театр создаст премьеру — компиляцию из текстов современных драматургов

Зрителей Альметьевского татарского драматического театра в этом году ожидают две премьеры в рамках проекта «Культура малой Родины». За одну из них возьмется режиссер Айдар Заббаров — выпускник Казанского театрального училища и ГИТИСа. Казанским зрителям он знаком по постановкам «Пять вечеров», «И это жизнь?» и «Пепел», которые идут в театре Камала.

Как рассказали «Татар-информу» в театре, он создаст компиляцию из текстов современных драматургов. К работе планирует приступить уже в марте этого года.

Накануне директор театра Фарида Исмагилова отчиталась по итогам работы в 2022 году, а также озвучила планы на 2023-й и на юбилейный 2024 год, когда театру исполнится 80 лет. Для подготовки празднования уже создан оргкомитет.

Она отметила, что для Альметьевского театра ушедший год был насыщенным, щедрым на события и громкие победы.

«В 2022 году мы сыграли 293 спектакля. Из них 199 — на собственной площадке, 79 — на выездах и 15 — на гастролях в городах Татарстана и России. У нас было немало побед в престижных театральных фестивалях. Спектакль „Бегущий за ветром“ назван одним из главных событий в театральной России», — отметила она.

В прошлом году состоялись четыре премьеры, две постановки были выпущены по проекту «Культура малой Родины» – это комедия «Заговор любви» Ильгиза Зайниева и «Власть тьмы» Льва Толстого. Активно шла работа с детской аудиторией: показано 149 сказок для более чем 22 тыс. человек.

Театр стал участником и лауреатом шести престижных российских фестивалей. Спектакль «Бегущий за ветром» стал обладателем Гран-при XIX фестиваля театров малых городов России и IV Межнационального театрального фестиваля «Сообщение». Спектакль отмечен в лонг-листе национальной театральной премии «Золотая маска», участвовал во Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация».

Постановка «Королевство кривых» стала участником Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост», а детский театральный фестиваль «Маршак» принял у себя бэби-спектакль «Терра».