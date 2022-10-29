Альметьевский театр представит в Казани моноспектакль «Микулай»

Буквально накануне артисты Альметьевского драмтеатра вернулись с гастролей в Самарской области, отыграли несколько спектаклей на родной сцене и снова пакуют сумки. На этот раз артисты держат путь в Казань. В театре им.Г.Камала они покажут моноспектакль «Микулай», рассказали «Татар-информу» в драмтеатре.

Действие пьесы земляка альметьевцев, драматурга Мансура Гилязова, происходит в течение одних суток в деревне Сарсаз Кюл (Озеро желтой глины), где проживают кряшены. Только за один день глазами главного героя зрители видят целую жизнь одного человека и целой деревни.

Мансур Гилязов отмечает, чтов своем творчестве чаще всего затрагивает две темы – одиночества и забытой Родины или же брошенной земли. «Удивительная вещь: людей на планете Земля становится все больше и больше, а деревень все меньше и меньше. Неужели эта Земля никому не нужна? Люди обманулись интернетом и, одурманенные золотым тельцом, рванули, забыв обо всем на свете, в большие вонючие города. Я думаю, для того чтобы умирать... Я решил написать пьесу о том, что можно жить и по-другому», – рассуждает он.

Режиссер из Хакасии Марас Чеббур рассказал, что это спектакль о человеке, который остался единственным жителем деревни. «Он неунывающий хранитель этого маленького мира и свято верит, что когда-нибудь односельчане вернутся. Жизнь наладится. Но это утопическая идея, она в контрапункте с наращиванием военной мощи страны», — отмечает он.

В год, когда вышла премьера спектакля, исполнитель главной роли Рафик Тагиров получил награду за «Лучшую мужскую роль» республиканской премии «Тантана». Драма вошла в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам театрального сезона 2020-2021 года.

Спектакль пройдет 29 октября в малом зале театра Камала. Билеты полностью были проданы за две недели до спектакля.