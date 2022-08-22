Альметьевский театр представит в Казани драму «Бегущий за ветром» по роману Хоссейни

фото: Пресс-центр Альметьевского театра

Спектакль «Бегущий за ветром» по роману писателя Халеда Хоссейни признан победителем республиканской театральной премии «Тантана-2022» в номинации «Лучший спектакль большой формы». 22 сентября с 19.00 Альметьевский татарский драмтеатр представит постановку в Казани, рассказала его директор Фарида Исмагилова.

Альметьевский зритель впервые оценил драму в прошлом году. По словам директора театра, постановка стала успехом прошлого театрального сезона в Татарстане.

«Мы стали победителями премии „Тантана“ в номинации „Лучший спектакль большой формы“. Фестиваль театров малых городов России так же принес нам Гран-при. Постановка серьезная, драма по одноименному роману полностью совпадает с татарским миром. Дело в том, что переводы Чехова или Достоевского татарский зритель воспринимает совсем не так. А здесь и имена, и музыка близки к нашей культуре», — отметила она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам Исмагиловой, постановка обошлась театру в 2 млн рублей. В ней принимают участие 18 артистов. Актер Альметьевского театра Динар Хуснутдинов играет одну из главных ролей — Амира. «В образе Амира находят отражение переживания, которые есть в жизни каждого юноши, поэтому он затрагивает душу. Зритель видит отражение своей жизни. Это касается не только моего образа. Я покопался в своих сундуках, в своем прошлом и постарался рассказать об этом зрителю», — поделился он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Айрат Мифтахов исполняет роли Хасана и Сохраба. Для него роль Хасана была долгожданной. «Взялся за эту роль всерьез, постарался передать все, что от меня требовалось. Мне хотелось сыграть нечто, что было бы совсем не похоже на то, что я играл эти десять лет. Поначалу было нелегко переходить из образа Хасана в образ Сохраба. Необходимо менять голос, походку, поведение. Поначалу в образе Сохраба я невольно начинал уходить в Хасана, и приходилось ставить черту между ними», — рассказал артист.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Раушан Мухамметзянов в спектакле играет отрицательного героя. Признается, что во время первых репетиций ему даже хотелось отказаться от роли Асефа. «Было тяжело. Я по натуре человек мягкий, а Асеф жесток и бездушен, он всех обижает», — говорит он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как отмечает Фарида Исмагилова, в этом году Альметьевский театр не планирует посещать столицу с большими гастролями. Труппа будет радовать казанцев одной постановкой каждый месяц. Так, «Бегущего за ветром» она представит на сцене театра Камала.

Режиссер постановки — народный артист России Камиль Тукаев. Автор произведения — живущий в Америке афганский писатель Халед Хоссейни. Автор инсценировки — драматург Меттью Спенглер.