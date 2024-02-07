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Альметьевский театр представил для учителей новый литурок «Зощенко. История болезни»
Альметьевский татарский государственный драматический театр представил новый театрализованный урок для учителей литературы и школьников старшего звена «Зощенко. История болезни».
Постановка-урок идет 45 минут в дневное время на импровизированной сцене в «красном» зале Альметьевского театра среди минимального количества декораций. Судьбу классика русской литературы Михаила Зощенко на сцене воплотили три актера.
Осенью 2023 года был представлен литурок «Посвящение женщине». Он затрагивает историю жизни Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, звучат стихотворные произведения и песни, положенные на стихи. Урок для сих пор востребован в школах города, отметили в пресс-службе театра.
Фото: рекламно-информационный отдел АТГДТ
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