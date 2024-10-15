Альметьевский театр драмы отметит юбилей сразу несколькими премьерами

В этом году Альметьевский татарский государственный театр драмы отмечает 80-летний юбилей. По этому случаю 31 октября в здании пройдет торжественный вечер. Об этом рассказала директор театра Фарида Исмагилова на пресс-конференции «Татар-информа».

«80-летие – это большой срок. Для молодых людей 80-летние старики — люди другой эпохи. Вот и наш театр пережил эпоху. Сейчас мы готовимся к юбилею, который торжественно отметим 31 октября», — сообщила она.

Вечер будет посвящен не столько театру, сколько самому театральному зданию. Известно, что официально оно появилось раньше, чем Альметьевск стал городом — в 1944 году. И история этого здания уходит еще глубже в XX век.

Многие сюрпризы люди увидят уже после празднования юбилея. Так, например, новая работа главного режиссера альметьевского театра Сардара Тагировского (Абдуллина) — иммерсивный спектакль — будет представлена 1 декабря. Режиссер также пообещал, что спектакль позволит взглянуть на наших предков и почувствовать 1960-е и 1980-е годы — «как люди думали, как касались друг друга».

«Я думаю, стоит ждать интересных новых форм и эксперимента, который перенесет зрителя в другую точку зрения на театр», — рассказал Тагировский о постановке.

20 декабря состоится премьера детского спектакля «Җиләкле җәй» («Ягодное лето»), а 12-13 декабря запланирован первый показ спектакля по пьесе Ркаила Зайдуллы «Хан и поэт».

Совместно с телеканалом «ТНВ» 13 ноября будет показан спектакль «Час суда» («Бер хыянәт тарихы»/ «История одного предательства»). По словам директора театра, решение сделать киноверсию пришло не сразу. Инициатором выступил гендиректор телеканала Ильшат Аминов. В настоящее время постановку можно увидеть вживую на сцене Альметьевского театра.