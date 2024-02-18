Альметьевский «Швейный батальон» изготовил для бойцов индивидуальные бронежилеты

Альметьевский «Швейбат» на сегодняшний день уже отправил бойцам в зону СВО больше 1 тыс. разных изделий. Волонтеры начали свою работу в сентябре 2022 года, и с тех пор обороты только нарастают.

Военнослужащий в отпуске заскочил в швейную мастерскую за индивидуальным заказом. Здесь солдату должны скроить новый бронежилет. На монолитной броне, то есть с бронеплитой внутри «Швейбат» пока не специализируется, а вот на кевларовой — вполне. Причем производство налажено с нуля.

«Вот такие кевларовые пакеты, они уже в чехле. Это 24 слоя: упаковывается, прошивается, оборачивается полиэтиленом, запаивается. И покрывается водоотталкивающей тканью. Это должен быть непромокаемый пакет», — говорит руководитель организации «Швейбат» Светлана Демидова.

Светлана стала командиром «Швейного батальона» в конце сентября 2022 года. За полтора года они сшили и отправили в зону СВО 300 толстовок, почти столько же шапок, а окопные свечи, сиденья-пятиточечники и носилки, как говорят волонтеры, делаются в фоновом режиме.

«Там на передовой все наши. Нам приходили заявки из добровольческих отрядов», — продолжает женщина.

Благодаря помощи всех неравнодушных мастерская «швейных войск» пополняется профессиональным оборудованием. С его помощью швеи могут выдавать продукт почти фабричного качества. На звание экспертов тактической экипировки они не претендуют, но могут говорить с ними на одном языке. Женщинам пришлось выучить классы защиты брони и ориентироваться в армейских спецификациях. С самого начала и до сегодня волонтеры специализируются на нестандартных заказах.

«Например, мы шили маскостюм 70-го размера. Даже такие есть у нас бойцы — 2 с лишним метра ростом. Разрабатывали лекала и шили», — пояснила активистка.

Костяк волонтеров состоит из 10 участников, тех, кто может приходить на полный рабочий день. А он у добровольцев ненормированный, приходят они к 9 утра, а уйти могут в 10 вечера. Сейчас у цеха есть потребность в ткани, фурнитуре и других расходниках. Самая дорогая позиция — кевлар. На его покупку нужно больше 130 тысяч рублей.

Самая крупная поставка бойцам в зону СВО была недавно. Около 500 пятиточечников отправилось в батальон «Алга». Когда спецоперация подойдет к концу, женщины не хотят оставлять полюбившееся занятие и планируют шить детскую одежду.

«Очень хотелось бы, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми. Кто не женат, создали семьи, и дышали полной грудью, жили мирной жизнью», — говорит волонтер.