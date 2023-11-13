Альметьевский Союз танкистов доставил УАЗ, печи и угощения бойцам в зоне СВО

Альметьевское представительство Союза танкистов России совместно с неравнодушными жителями села Нижняя Мактама доставили очередной гуманитарный груз бойцам СВО. Альметьевцы передали УАЗ, печи, газовые баллоны, зимние сапоги и другие необходимые предметы, а также множество вкусностей от неравнодушных сельчан.

Председатель Союза танкистов в Альметьевске и глава п.г.т. Нижняя Мактама Рамиль Бадретдинов рассказал «Татар-информу», что из поселка гуманитарный конвой отправляется не впервые.

«Откликаются на призыв о поддержке частные лица, разные организации, приходят все жители, даже бабушки. Свои пожертвования, которые они обычно относят в мечеть, передают нам, говорят, ребятам отправьте, купите что-нибудь нужное. Мы уже много материалов, аппаратуры отправили. В том числе и бинокли, и тепловизоры, и квадрокоптеры», — поделился он.

Рамиль Бадретдинов лично сопровождает гуманитарный конвой. В зону СВО он съездил уже в четвертый раз.

По его словам, на этот раз ребята-танкисты попросили УАЗ, так как это самая проходимая машина.

«Но мы не могли только одну машину повезти. Поэтому повезли много еще вещей, нужных им там, на передовой, особенно при переходе на зимнее время. Это зимние маскировочные сети, печи, 40 пар зимних сапог только передали на танковый батальон. Также много сладостей отвезли. До Нового года может не хватит, но на сейчас полакомиться можно. Много всего, и полдня не хватит, чтобы перечислить все», — рассказал Рамиль Бадретдинов.

СВО проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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