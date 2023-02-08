Альметьевский район занял первое место в рейтинге развития районов Татарстана

Альметьевский район занял первое место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан за 2022 год. Предварительные данные за январь – декабрь накануне опубликовали в Министерстве экономики РТ. Последнее, 45-е место, занял Балтасинский район.

Рейтинг является предварительным, так как при расчетах интегральных показателей ведомство использовало данные по инвестициям в основной капитал (без бюджетных средств) и по добавленной стоимости на январь – сентябрь 2022 года.

В первую тройку рейтинга вошли также Лаишевский район (второе место) и Казань (третье). Напомним, по итогам 2021 года столица Татарстана занимала первое место, Лаишево также было вторым, а Альметьевск – третьим.

В топ-10 муниципальных образований Татарстана по уровню социально-экономического развития также вошли Тукаевский, Нижнекамский, Новошешминский, Верхнеуслонский, Елабужский и Пестречинский районы, а также Набережные Челны (заняли восьмое место).

Среди аутсайдеров – Спасский, Тюлячинский, Агрызский, Арский и Дрожжановский районы.

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