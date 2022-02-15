Альметьевский район в 2021 году нарастил валовый территориальный продукт на четверть

Крупные и средние предприятия Альметьевского района отгрузили в 2021 году продукцию на 1,3 трлн рублей или 33,5% от всего объема в республике, следует из материалов к итоговой сессии муниципалитета.

Объем валового территориального продукта составил 454 млрд рублей, что на 25,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

«2021 год оказался значительно позитивнее предыдущего. Конечно, мы еще не достигли «допандемийного» уровня благополучия. Но на фоне кризиса 2020 года динамика более чем заметная», – отметил в докладе глава района Тимур Нагуманов.

Он подчеркнул, что именно сейчас необходимо работать в два-три раза активнее. «Когда мы можем обеспечить оптимальные условия для развития бизнеса в районе, когда мы можем наглядно доказать инвестиционную привлекательность Альметьевска», – заметил мэр Альметьевска.

Согласно стратегии, которую градоначальник представил на сессии, планируется сконцентрироваться на развитии сервисного направления, чтобы создать комфортный, привлекательный и самодостаточный город. Еще одна задача – привлечение в Альметьевск новых бизнес-резидентов с уровнем НДФЛ выше среднего и низкой стоимостью организации рабочих мест.

Нагуманов подчеркнул, что позитивный опыт, «подтверждающий гипотезу» властей в Альметьевске есть. Например, в город переехал управляющий офис группы компаний «Римера» и головной офис банка «Зенит».

«Теперь наша задача масштабировать полученный опыт. Выйти на связь с максимальным количеством компаний. Пригласить их в Альметьевск. Заинтересовать», – полагает Нагуманов.

Он вновь отметил, что нужно повышать комфортность города, и делать это в том числе через развитие малого бизнеса в городе.

«И здесь мы очень рассчитываем на активность городского предпринимательского сообщества», – подчеркнул мэр.

По его мнению, Альметьевск должен делать ставку на привлечение компаний, основная капитализация которых не в производственных мощностях, а в интеллектуальном ресурсе, компании, которые отличаются относительно низкой стоимостью организации рабочих мест и, как следствие высокой мобильностью. Это управляющие офисы крупных компаний, предприятия из IT-сферы, сервисы и услуги, креативная индустрия.