Альметьевский район стал победителем в соревнованиях на Кубок Федерации корэш РТ

Фото: Салават Камалетдинов

В Казани 17 и 18 декабря прошли соревнования на Кубок Федерации корэш РТ. В турнире во Дворце единоборств «Ак Барс» приняли участие более 170 спортсменов, состязавшихся в пяти весовых категориях.

Фото: © Салават Камалетдинов

В командном первенстве победителями стали борцы Альметьевского района. Второе место — у Кукморского, третье — у Тюлячинского районов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Обладатели мест с первого по третье награждены денежными призами в размере 50 тыс., 40 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно, а также памятными подарками.

Фото: © Салават Камалетдинов

Чемпионами турнира стали Раббани Нургалиев (весовая категория 65 кг, Актанышский район), Динар Каримуллин (75 кг, Лаишевский район), Ренас Калимуллин (85 кг, Тюлячинской район), Раиль Нургалиев (105 кг, Тюлячинский район) и Радик Салахов (130 кг, Альметьевский район).