Альметьевский район стал лидером Татарстана по социально-экономическому развитию

Первое место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана за первый квартал 2021 года занял Альметьевский район, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



«В общем рейтинге за январь-март текущего года лидирующие позиции заняли Альметьевский муниципальный район (первое место), на втором месте Казань, а замыкает тройку лидеров Нижнекамский муниципальный район (третье место)», — рассказали в ведомстве.



При этом значительно поднялись в рейтинге Аксубаевский и Буинский районы. Теперь они занимают 7-е и 6-е места соответственно. Положительная динамика обусловлена снижением уровня безработицы и увеличением объема добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал, подчеркнули в Минэкономики РТ.



В целом в Татарстане продолжает снижаться безработица. Наименьший ее уровень зафиксирован в Актанышском (0,23%), Буинском (0,39%) и Лаишевском (0,41%) районах РТ. Наибольшее число безработных в Нурлатском (2,24%), Пестречинском (2,06%) муниципальных районах Татарстана и в Казани (1,88%).



В расчете на душу населения объем отгруженной продукции в среднем по республике составил 210,85 тыс. рублей. Среди муниципалитетов наиболее высокие результаты демонстрируют Альметьевский (1347,7 тыс. рублей), Нижнекамский (566,4 тыс. рублей) и Новошешминский (498,1 тыс. рублей) районы.



По объему введенного в эксплуатацию жилья по итогам перого квартала лидируют Пестречинский (2,177 кв. м), Лаишевский (1,271 кв. м) и Высокогорский (0,883 кв. м) районы. За январь-март текущего года общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов по Татарстану составила 0,229 кв. м в расчете на душу населения.