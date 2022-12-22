Альметьевский район РТ привлек на миллиард больше инвестиций в этом году

По предварительной оценке, в Альметьевском районе Татарстана объем валового территориального продукта в 2022 году составит 656,5 млрд рублей, тогда как в 2021-м он равнялся 570,9 млрд рублей. Объем инвестиций достигнет 40,6 млрд рублей, что на миллиард рублей больше, чем годом ранее, когда он составлял 39,4 млрд рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил журналистам глава района Тимур Нагуманов.

«Этот год мы завершаем достаточно неплохо, я бы даже сказал — хорошо. В отличие от прошлых годов, 2022-й был достаточно успешным — особенно в экономике и развитии социальной инфраструктуры. Важная для нас тема — это объем инвестиций. В этом году цифра гарантированно на миллиард больше, чем в прошлом году. Цифры очень важные для дальнейшего развития территории», — отметил Нагуманов.

В 2022 году количество субъектов малого бизнеса увеличилось на 20%. По информации налоговой службы, фактически в полтора раза выросли налоговые отчисления малого бизнеса — они составили 700 млн рублей.

Основными видами деятельности альметьевских предпринимателей являются оптовая и розничная торговля, обрабатывающее производство, строительство, операции с недвижимым имуществом, сельское хозяйство, транспортные перевозки и оказание услуг.

Размещение малых промышленных предприятий в основном осуществляется на промышленных площадках. На сегодняшний день в районе действуют четыре аккредитованных промпарка, где осуществляют свою деятельность 29 резидентов. Предпринимателями создано более 200 рабочих мест. Оборот составил 896 млн рублей.