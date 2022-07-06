Альметьевский район обновил шестилетний рекорд по стобалльникам ЕГЭ

В Альметьевском районе Татарстана в этом году 15 выпускников школ показали рекордный результат, сдав ЕГЭ на 100 баллов. Это лучший итог за последние шесть лет, в прошлом году стобалльников было 12, сообщил в прямом эфире глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

Всего в текущем году ЕГЭ сдавали 953 выпускника 11-х классов. Из них 109 человек отмечены медалями «За особые успехи в учении». В основном это выпускники городских школ, 105 человек, в том числе лицея №2 — 25 человек.

Тимур Нагуманов назвал имя каждого выпускника отдельно: по литературе высочайшие баллы набрали Агата Дуванова и Амина Шакирова; по русскому языку — Карина Рахматуллина, Эльмира Фаттахова, Алина Латыпова, Диана Салимова, Лиана Хакимова, Камиль Газизов; по обществознанию — Элина Гареева и Лейля Галимова; по английскому — Софья Калимуллина и Кира Степанова; по информационно-коммуникационным технологиям — Данила Петкеев и Камиль Аглиев. Единственный в районе стобалльник по физике (их всего два в республике) — Тагир Натфуллин.

Для получения аттестата нужно сдать два обязательных предмета: русский язык и математику (профильную или базовую — на выбор ученика). Эти предметы сдавали все выпускники района. А среди предметов на выбор самым популярным в течении пяти лет остается обществознание, его сдавали более трети всех выпускников, 37%. Два человека не смогли пересдать профильную математику и остались на осень.

«Результаты выпускников по всем предметам выше средних баллов по сравнению с результатами Российской Федерации. Средние баллы по шести предметам (русский язык, математика профиль, физика, химия, география, обществознание, биология) выше средних баллов по Республике Татарстан. Ниже среднереспубликанских показателей три предмета — история, английский, литература», — отметил спикер.

На пять баллов в целом по району улучшились результаты в сравнении с прошлым годом по математике профильного уровня. «Хочу отдельно выделить школу №23 „Менеджер“, где результат выше республиканского почти на 14 баллов, лицей №2, где результат выше республиканского на 11 баллов, а также школы №10, 16, 15, 20 и гимназии №1 и 5, показавших отличные результаты по математике», — рассказал Тимур Нагуманов.

По словам главы района, по русскому языку за последние пять лет выпускников, не преодолевших минимальный порог, нет. Средний балл выше республиканского. Результаты по всем предметам выше среднереспубликанских показателей в школе №23 «Менеджер», только один предмет ниже республиканской планки в гимназии №5, два предмета ниже республиканских показателей в школах №1, 10, 20, гимназии №1, лицее № 2, Лесно-Калейкинской и Калейкинской школах.