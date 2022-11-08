Альметьевский пчеловод передал добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» более 150 кг меда

Фото: Динар Ахметзянов / https://vk.com/mc_kent

Пчеловод из Альметьевского района Татарстана Александр Коновалов передал добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» 104 банки (156 кг) горчичного и цветочного меда. В разговоре с «Татар-информом» он поделился, что мед особенно будет полезен для бойцов в осенне-зимний период: это и витамины, и лекарство, и калории.

Александру Коновалову 55 лет, он живет один в маленькой заброшенной деревне Добромыш, где на всю деревню всего семь жилых домов, в которых проживают от 10 до 15 человек. Зимой здесь не проедешь — дороги заметает. По профессии он пожарный, сейчас на пенсии. Вопрос — помогать или нет нашим бойцам на передовой — перед ним не стоял, рассказывает мужчина.

«Чем я могу помочь? Пошел бы я сам добровольцем, ну, неделю может быть там прожил, особенно с моим здоровьем. А вот пчелами я могу помочь. Хоть у меня и небольшая пасека, но мед есть. Появилась возможность принести пользу, что я и делаю», — делится Александр Коновалов.

По словам пчеловода, сложность доставки заключалась в сохранности стеклянных банок. Однако и тут он нашел выход: обратился в магазины Альметьевска, где ему бесплатно отдавали пластиковые ящики — в них плотно можно установить девять банок.

Отправлять ценный продукт помогает волонтер из Чистополя Динар Ахметзянов. Он сам приезжает по телефонному звонку Александра и забирает все заполненные медом банки.

«На следующий год я планирую отправить тонну меда. Но с банками тяжело. У меня их нет в таком количестве, их нужно закупать. А вообще, мед лучше отправлять зимой — он лучше хранится в это время года, становится вязким, даже банку тяжело разбить по сравнению с летней банкой жидкого меда», — поделился собеседник агентства.

В этом году пчеловод откачал горчичный и цветочный мед, также в погребе и морозильных ларях Александра хранятся липовый и липово-гречичный мед.

Данная отправка стала второй по счету. Первый груз бойцам батальонов «Алга» и «Тимер» Коновалов передал месяц назад — тогда было 135 килограмм меда.