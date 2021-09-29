Альметьевский «Нефтяник» проиграл дома «Звезде» со счетом 1:3

В очередном домашнем матче первенства ВХЛ альметьевский «Нефтяник» проиграл столичной «Звезде» со счетом 1:3.

После красивой победы позавчера над действующим чемпионом лиги — ханты-мансийской «Югрой» (4:2) — альметьевцы сегодня вышли на игру со «Звездой» в приподнятом настроении. Но справиться с фарм-клубом ЦСКА им не удалось.

В первом периоде команды не сыграли и половины минуты, как шайба влетела в ворота «Нефтяника» — Лев Комиссаров мгновенно среагировал на отскок шайбы от бортика, 0:1. Такой холодный душ от фарм-клуба ЦСКА надолго выбил хозяев из колеи. Броски в створ ворот в первом периоде 3-10.

Во втором периоде альметьевцы приложили массу усилий для того, чтобы отыграться. Не получилось, а первое же удаление в матче в составе «Нефтяника» привело к пропущенной шайбе, точно в девятку попал Игорь Левицкий, 0:2. И только за 19 секунд до конца второго периода хозяева смогли впервые открыть счет, когда на добивании отличился Игорь Полыгалов, 1:2.

И в третьем периоде хозяева приложили массу усилий для спасения игры. За две минуты до конца хозяева сняли вратаря и выпустили шестого полевого вратаря. Как итог третья шайба в пустые ворота, 1:3.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Звезда» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Шайбы забросили: Полыгалов (49) — Комиссаров (1), Левицкий (28), Панкратов (60). Штраф: 4-0.

После 10 матчей в активе альметьевцев осталось 9 очков, 12-е место. В следующем туре 3 октября «Нефтяник» примет дома тюменский «Рубин».