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Ру Тат
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Спорт
5 сентября 2022  19:36
Cергей Гаврилов

Альметьевский «Нефтяник» подписал экс-форварда «Сочи» и «Адмирала»

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Альметьевский «Нефтяник» подписал контракт с нападающим Даниилом Ильиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что экс-форвард клубов КХЛ подписал соглашение сроком на один год.

Форвард будет выступать за «Нефтяник» под номером 58. Ранее летом 27-летний хоккеист находился на просмотре в минском «Динамо», но клуб не стал подписывать с ним полноценный контракт.

В минувшем сезоне Ильин выступал за «Сочи» и «Адмирал». В общей сложности он провел 20 матчей в КХЛ и отдал две голевые передачи. 

#хоккей #ВХЛ #нефтяник
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