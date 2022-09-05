Альметьевский «Нефтяник» подписал экс-форварда «Сочи» и «Адмирала»

Альметьевский «Нефтяник» подписал контракт с нападающим Даниилом Ильиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что экс-форвард клубов КХЛ подписал соглашение сроком на один год.

Форвард будет выступать за «Нефтяник» под номером 58. Ранее летом 27-летний хоккеист находился на просмотре в минском «Динамо», но клуб не стал подписывать с ним полноценный контракт.

В минувшем сезоне Ильин выступал за «Сочи» и «Адмирал». В общей сложности он провел 20 матчей в КХЛ и отдал две голевые передачи.