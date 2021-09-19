Альметьевский «Нефтяник» обыграл в Ангарске хоккеистов «Ермака» со счетом 3:2

Альметьевский «Нефтяник» в очередном матче первенства ВХЛ обыграл в Ангарске «Ермака» со счетом 3:2, забросив все три шайбы во втором периоде.

В первом периоде гости быстро получили возможность поиграть в большинстве, но не реализовали его. А вот сибиряки использовали свое первое же численное преимущество. Денис Толпегин подсуетился на добивании, 1:0. Мог отквитать пропущенную шайбу в конце периода выскочивший со скамейки штрафников Руслан Галимзянов, но его выход один на один нейтрализовал вратарь «Ермака» Иван Куликов. Броски в створ ворот за период 4-9.

Во втором периоде восстановил равновесие в игре Гизатуллин-младший, эффектно переигравший голкипера хозяев, 1:1. В середине периода «Нефтяник» получил прекрасный шанс выйти вперед, играя почти две минуты впятером против троих сибиряков. Уже в формате «пять на четыре» гости реализовали-таки большинство после хорошего щелчка Раделя Фазлеева, 1:2. «Ермак» заработал пять удалений подряд. Но Артур Болтанов, подправив полет шайбы на пятачке, забил в равных составах — 1:3.

В прошлом туре в Омске в третьем периоде «Нефтяник» тоже вел в третьем периоде против местных «Крыльев» (3:1), но проиграл со счетом 4:5. Поэтому гости старались особо не рисковать. Хозяева, разумеется, приложили массу усилий, чтобы отыграться. И за полминуты до финального свистка, сняв вратаря, ангарцы сократили разрыв в счете до минимума, 3:2. За 25 секунд гости остались вчетвером, но отбились и удержали победный счет.

«Ермак» (Ангарск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0). Шайбы забросили: Толпегин (13), Чернов (60) — Гизатуллин (28), Фазлеев (35), Болтанов (38). Штраф: 16-14.

После семи матчей в активе альметьевцев стало 7 очков, 10-е место. В следующем туре 21 сентября «Нефтяник» встретится в Красноярске с местным «Соколом».