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На главную ТИ-Спорт 1 февраля 2025 15:12

Альметьевский «Нефтяник» обыграл «Торпедо-Горький» в Нижнем Новгороде

Альметьевский «Нефтяник» обыграл «Торпедо-Горький» в Нижнем Новгороде
Фото: ahc-neftyanik.ru

Альметьевский «Нефтяник» обыграл нижегородский ХК «Торпедо-Горький» на его льду. Дебютный матч за альметьевцев провел Греб Носов, который стал лучшим в матче.

Первыми счет в матче открыли волжане. Никита Шавин в быстрой контратаке проехал по правому борту, сблизился с вратарем «Нефтяника», но Глеб Носов справился. Однако тут же на добивании сработал Владислав Кодола, 1:0.

Альметьевцы смогли отыграться во втором периоде. Владислав Рыбаков поборолся за шайбу в углу, а потом с неудобной руки отдал точную передачу на одиноко поджидавшего перед воротами Богдана Короткова. Тот и расстрелял Дмитрия Дагестанского – 1:1.

А уже в третьей двадцатиминутке татарстанский коллектив вышел вперед. Это Ильдар Шиксатдаров подхватил передачу из средней зоны прямо на синей линии, убежал на рандеву с голкипером нижегородцев и с помощью мастерской работы рук разобрался с ним – 1:2. Эта шайба стала победной.

А под конец периода нижегородцы сменили вратаря на шестого полевого, чем воспользовался Максим Кориневский, который поборолся в средней зоне, убежал от защитников и отправил шайбу в пустые ворота – 1:3. С таким счетом завершился поединок.

Следующий матч «Нефтяник» проведет в понедельник, 3 февраля в Рязани. Соперником будет местный «Рязань-ВДВ».

#ХК нефтяник #ВХЛ #хк торпедо
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