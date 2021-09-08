Альметьевский «Нефтяник» обыграл «Академию Михайлова»

В третьем домашнем матче первенства ВХЛ альметьевский «Нефтяник» со счетом 4:0 обыграл столичную «Академию Михайлова». Дубль на счету Артура Болтанова.

Соперником «Нефтяника» сегодня был дебютант лиги — выходец из МХЛ «Академия Михайлова». Команда названа в честь прославленного советского хоккеиста Бориса Михайлова.

Уже на второй минуте хозяева забросили первую шайбу — низом в дальний угол попал Владимир Пешехонов. И в дальнейшем альметьевцы владели инициативой, но счет до первого перерыва не изменился.

В середине второго периода хозяева удвоили свое преимущество: сделал это дальним броском Артур Болтанов, 2:0. У гостей был прекрасный шанс переломить ход встречи, трижды подряд играя в большинстве, но забить они не сумели.

В третьем периоде нелогичный, но точный бросок Ивана Николишина с острого угла по сути снял вопрос о победителе матча, 3:0. А вскоре оформил свой дубль Болтанов, замкнувший передачу на дальнюю штангу, 4:0.

Затем последовала замена вратаря у гостей, для которых игра была дебют в ВХЛ. Итоговая победа «Нефтяника» стала и заслуженной, и логичной.

После трех туров в активе альметьевцев — 5 очков. В следующем туре 10 сентября «Нефтяник» примет дома «Ростов» (Ростов-на-Дону).

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Академия Михайлова» (Москва) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили: Пешехонов (2), Болтанов (28, 49), Николишин (47).

Штраф: 10–2.