Альметьевский гостехнологический университет начнет сотрудничать с Обществом «Знание»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Ректор Альметьевского гостехнологического университета «Высшая школа нефти» (ГАОУ ВО АГТУ ВШН) Александр Дьяконов и гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ.

Как сообщила пресс-служба общества «Знание», сотрудничество нацелено на эффективную работу в области научно-просветительской деятельности, внедрение современной мультимедийной среды в учебный процесс и обмен информационными материалами. Соглашение предполагает совместную деятельность по развитию лекторского сообщества, привлечению и подготовке новых специалистов в сфере просвещения.

«Для нашего университета это соглашение – важный шаг в развитии научно-просветительской работы. Совместные проекты с Обществом «Знание» позволят нашим студентам и преподавателям участвовать в масштабных образовательных инициативах, делиться экспертизой в области нефтегазовых биотехнологий и сквозных технологий, которые сейчас активно развиваются в университете, а также перенимать лучшие практики ведения просветительской работы. Уверен, что это партнерство укрепит роль Высшей школы нефти как центра знаний и инноваций в регионе», – отметил Дьяконов.

В рамках соглашения преподаватели и студенты университета поучаствуют в реализации совместных просветительских инициатив – проведении лекций, семинаров, выставок и других образовательных мероприятий. Это создаст возможности для обмена знаниями, практического взаимодействия и формирования просветительского сообщества на базе вуза.

«Мы в «Знании» видим в этом соглашении возможность выстроить системную работу с одним из ведущих образовательных учреждений в нефтегазовой сфере. Теперь вместе с партнерами мы будем вовлекать студентов и преподавателей в просветительскую и проектную деятельность, волонтерство. Кроме того, на базе университета мы создадим лекторий, в котором наши лекторы будут делиться актуальной и достоверной информацией, вдохновлять, передавать свой опыт подрастающим поколениям. Особое внимание уделим вопросам патриотического воспитания. У нас амбициозные, но точно реализуемые планы. Мы нацелены на их реализацию в полном объеме», – сообщил Древаль.

«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.