Альметьевский драмтеатр завершил 78-й сезон

27 мая Альметьевский театр торжественно закрыл 78-й сезон. Уже сегодня гастрольная группа выдвинется в Магнитогорск, чтобы принять участие в фестивале Театров малых городов, а в зрительном зале начнется ремонт. Театр в этом сезоне выиграл грант нефтяников на замену кресел, оборудование для синхронного перевода и ремонт полового покрытия в зрительном зале, рассказали «Татар-информу» в театре.

Сезон был богат на события и премьеры. Открылся он 7 октября комедией Ильгиза Зайниева «АХ, яки Мәхәббәт элмәге» / «Заговор любви». Также зрители в этом сезоне увидели экспериментальную работу «Степь» / «Дала», режиссера-постановщика Наили Назиповой. Спектакль «Власть тьмы» / «Дөм» по пьесе Льва Толстого выпустила Лиза Бондарь.

В октябре на фестивале «Сообщение» постановка «Бегущий за ветром» взяла Гран-при IV межнационального фестиваля.

В Москве, на сцене Театра наций, альметьевцы показали спектакль «Бегущий за ветром», в столицу Татарстана привозили три спектакля: помимо постановки по роману Халеда Хоссейни, «Микулай» и «Не был женат». В Набережночелнинском театре «Мастеровые» показали два спектакля.

Затем прошли обменные гастроли с тольяттинским театром «Колесо». Каждый из участников гастролей представил по два вечерних и одному детскому спектаклю.

Побывал театр и на лаборатории в Карелии, где труппа работала с режиссером Алессанрой Джунтини, поставив эскиз по пьесе «Полина ищет па».

Открылся обновленный музей. Теперь это арт-площадка, где проходят читки, творческие программы, мастер-классы, встречи с актерами.

Так же благодаря гранту Союза театральных деятелей России в Альметьевский театр на несколько дней с мастер-классами приезжала Жанна Матевосян, преподаватель Школы речи и ораторского мастерства Е. Ласковой, педагог-стажер на кафедре сценической речи театрального института им. Б. Щукина.

Беспрецедентным стало участие театра в мультижанровой программе Александринского театра «Другая сцена».

Сонеты Шекспира звучали в прямом эфире на двух языках — марийском и татарском.

Директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова приняла участие в Вахтанговском фестивале театральных менеджеров в качестве спикера. Она выступила для коллег из 61 субъекта РФ с темой «Театр может быть успешным, если...».

Состоялось вручение премии имени Закии Туешевой, участницы Великой Отечественной войны, режиссера Альметьевского театра. Премию при содействии Минкульта РТ и финансовой помощи СМП Нефтегаз учредил театр нефтяной столицы края. В День Победы была открыта мемориальная доска на доме, где проживала Закия Хафизовна.

«Наш коллектив — дружная семья. Даже личные достижения и награды становятся большим праздником для всех коллег. Так, в этом сезоне мы вместе отметили и 80-летие нашего мэтра сцены Камиля Валеева, и вручение звания заслуженного артиста Республики Татарстан Динару Хуснутдинову», — рассказывает Фарида Исмагилова, директор Альметьевского театра.

В театре запущено собственное интернет-шоу. Ведет его актриса Резеда Сафина. На вопросы о карьере и личной жизни отвечают ее коллеги — артисты театра. Программа транслируется на YouTube-канале и в социальных сетях.

«Этот сезон мы изначально решили провести под девизом, который сокращенно можно назвать ТТ. Расшифровать эти буквы можно по-разному, — дополняет Ляйлягуль Минаева, заместитель директора театра по развитию. — Это и мероприятия, которые проходят по направлениям „театр — территория диалога“, „театр — территория свободы“. Это и театральное творчество, и еще множество вариаций на русском и татарском языках. А в марте мы поняли, что и предложение Министерства культуры РТ провести церемонию „Тантаны“ тоже хорошо ложится под наш девиз 78-го сезона».

С этого сезона в театре в рамках программы «Особый взгляд» появились спектакли, которые обеспечиваются тифлокомментированием для людей с нарушениями зрения. Альметьевцы выиграли конкурс благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и получили специальное оборудование. Слабослышащие и сопровождающие их лица посещают такие спектакли бесплатно.

За этот период уже сделан глобальный задел на будущий предъюбилейный сезон. Уже готовится спектакль, который 5 октября 2023 года поставит первую запись в новой главе истории Альметьевского театра.