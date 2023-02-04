Альметьевский драмтеатр вручает юным жителям города «Билет во взрослую жизнь»

С начала года жителям Альметьевска, впервые получающим паспорт, вместе с главным документом выдают «Билет во взрослую жизнь». Такую акцию задумал Альметьевский театр. Местный отдел МВД с готовностью поддержал идею. Только за январь 164 юных гражданина получили в Альметьевске паспорта.

Заместитель директора Альметьевского театра Гульная Гиззатуллина пояснила «Татар-информу», что «Билет во взрослую жизнь» — это небольшая книжка, которая содержит информацию о «Пушкинской карте», ее ценности и возможностях.

«Для удобства мы сгенерировали qr-коды, пройдя по которым подростки быстрее выйдут на нужные интернет-площадки, необходимые для регистрации и получения карты», — сказала она.

Не все подростки знают, что у них есть возможность с 14 лет бесплатно посещать многие учреждения культуры. Теперь у них будет неплохое подспорье. Кроме того в книжечке есть шпаргалка — репертуар Альметьевского театра, представляющий наибольший интерес для подростков этого возраста.

Альметьевский театр с первых дней активно включился в реализацию программы «Пушкинская карта». За 2021 год (с 1 сентября по 31 декабря) продано 6 516 билетов, за 2022 год — 10 685, а с 1 января 2023 года — 2 348.

Есть также лидеры среди образовательных учреждений города, активно посещающие театр по «Пушкинской карте». Это школы №1, 4, 6, 15, 24, 25, гимназии №1, 5, лицей № 2, Нижнемактаминские, Елховская, Абдрахмановскаия, Маметьевская, Сулеевская школы. Студенты вузов и ссузов не отстают: торгово-экономический и политехнический техникумы, медецинский, профессиональный, физкультурный колледжи и филиалы КНИТУ-КАИ и ТИСБИ.