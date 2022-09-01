Альметьевский театр представит в Карелии эскизный спектакль «о сегодняшней реальности»

1 сентября в Национальном театре Карелии в Петразаводске артисты Альметьевского татарского государственного драматического театра представит эскизный спектакль по пьесе Екатерины Тимофеевой «Полина ищет па». Об этом «Татар-информу» сообщили в информационном центре театра.

Режиссером эскиза стала Алессандра Джунтини из Санкт-Петербурга. Она уже работала в некоторых театрах Татарстана, ее спектакль «Укрощение строптивой» стал участником программы «Маска Плюс» Всероссийской театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Альметьевские актеры с удовольствием принялись за работу и отмечают профессионализм режиссера, его фантазию, открытость. Пьеса «Полина ищет па» — о сегодняшней реальности и в то же время вечной проблеме отцов и детей. Она вошла в шорт-лист конкурса «Маленькая Ремарка» — среди пьес для детей и подростков.

Показ эскиза состоится в рамках лаборатории по современной драматургии с участием национальных театров России. В нем примут участие режиссеры, педагоги, критики со всей страны. После показов проходят открытые обсуждение с участием зрителей. Эскизы спектаклей, созданные в рамках лабораторий, при дальнейшей доработке могут пополнить репертуар театра.

Для актеров лаборатории сродни экспресс-подготовке и сдаче ЕГЭ. За пять дней они должны отрепетировать и показать публике почти полноценный спектакль со светом, костюмами, музыкой. Обычно для постановки требуется не меньше месяца.

Директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова рассказала, что когда артистам предложили участие в театральной лаборатории по современной драматургии, они без колебаний согласились. «Спасибо организаторам — Театру Наций, Олегу Лоевскому за такую возможность. Лаборатория — это неоценимая возможность для завязывания знакомств, укрепления связей, получения опыта, отличная площадка для тренинга актеров, поддержания эмоциональной формы, а также для сравнения направления, по которому двигаемся мы, с другими. Театру дали свободу в выборе материала. Мы выбрали пьесу „Полина ищет па“ Екатерины Тимофеевой», — поделилась руководитель театра.

Помимо репетиций, участников лаборатории ждет образовательная программа: тренинги от санкт-петербургского педагога по сценической речи Людмилы Бояриновой-Морозовой и педагога по мастерству актера Московской школы кино Анны Гусаровой.