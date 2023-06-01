Альметьевский драмтеатр устроил «Дом сказок» в День защиты детей

Сегодня актеры Альметьевского драмтеатра встречали юных зрителей и их родителей прямо на улице. Перед входом в здание организовали игровую зону, здесь звучала музыка, а с детьми общались персонажи из сказок, рассказали «Татар-информу» в театре.

«Театральное представление для юных зрителей, которое мы назвали „Дом сказок“, прошло в зале торжеств Альметьевского театра, — рассказывает заместитель директора театра по организации зрителей Гульназ Гиззатуллина. — Здесь можно было удобно расположиться на мягких подушках и слушать сказки, которые рассказывали актеры».

Волшебные истории — из мирового золотого фонда сказок. Одни артисты читали, другие разыгрывали мизансцены, третьи приглашали детей принять участие в показе. Поэтому сказки получились интерактивными и веселыми.

Под занавес мероприятия всем зрителям театр сделал небольшие подарки. Школьники уходили домой с воздушными шарами.

Сегодня на сказочном представлении смогли побывать 240 детей. Завтра состоится еще одно. А с понедельника актеры начинают показы сказки «Принцесса из Листвии» в детских оздоровительных лагерях.

Выезды будут проводиться ежедневно кроме выходных дней.