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Альметьевский драмтеатр устроил «Дом сказок» в День защиты детей
Сегодня актеры Альметьевского драмтеатра встречали юных зрителей и их родителей прямо на улице. Перед входом в здание организовали игровую зону, здесь звучала музыка, а с детьми общались персонажи из сказок, рассказали «Татар-информу» в театре.
«Театральное представление для юных зрителей, которое мы назвали „Дом сказок“, прошло в зале торжеств Альметьевского театра, — рассказывает заместитель директора театра по организации зрителей Гульназ Гиззатуллина. — Здесь можно было удобно расположиться на мягких подушках и слушать сказки, которые рассказывали актеры».
Волшебные истории — из мирового золотого фонда сказок. Одни артисты читали, другие разыгрывали мизансцены, третьи приглашали детей принять участие в показе. Поэтому сказки получились интерактивными и веселыми.
Под занавес мероприятия всем зрителям театр сделал небольшие подарки. Школьники уходили домой с воздушными шарами.
Сегодня на сказочном представлении смогли побывать 240 детей. Завтра состоится еще одно. А с понедельника актеры начинают показы сказки «Принцесса из Листвии» в детских оздоровительных лагерях.
Выезды будут проводиться ежедневно кроме выходных дней.
Фото: информационный центр АТГДТ
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