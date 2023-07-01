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Альметьевский драмтеатр принял участие в международном фестивале
Актеры и сотрудники Альметьевского татарского драматического театра сегодня вернулись с II Международного фестиваля «ТУК-фест 2023», где показали одну из лучших своих постановок — спектакль «Бегущий за ветром» / «Җил артыннан». Об этом сообщили «Татар-информу» в театре.
Вместе с артистами на фестивале был и режиссер постановки Камиль Тукаев. Он провел репетицию перед показом, скорректировав под особенности сцены ижевского театра свет и яркость футажей.
Спектакль прошел в здании Национального театра Удмуртии. Зрители по большей части брали наушники с синхронным переводом, но были среди публики и те, кто владел татарским языком.
После показа артистов благодарили за возможность слышать литературную татарскую речь и наслаждаться ею.
Получилось так, что спектакль закрыл программу фестиваля. И у альметьевцев была возможность посмотреть практически все работы приглашенных на форум театров.
Среди них были и работы коллег из Набережночелнинского театра кукол, а также моноспектакли из Армении и Франции, постановки рязанского, сарапульского, пермского, московских, камчатского, кировского и петербургских театров.
Кроме того, принимающая сторона организовала для гостей экскурсии по Ижевску и Воткинску, а для зрителей провела обсуждение спектаклей с комментариями экспертов в области театрального искусства.
Фото: информационный центр АТГДТ.
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