Альметьевский драмтеатр представит в Ижевске бестселлер Хоссейни «Бегущий за ветром»

В эти дни гастрольная группа Альметьевского драмтеатра находится на фестивале в столице Удмуртии. Завтра, 29 июня, в рамках II Международного театрального фестиваля «ТУК-Фест» в Ижевске будет показан спектакль по мотивам ставшего бестселлером дебютного романа писателя Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром».

Альметьевский спектакль в постановке режиссера Камиля Тукаева рассказывает об истории жизни двух мальчиков — Амира и Хасана. Действия разворачиваются в стране, которая находится в процессе разрушения. Один герой — сын аристократа, другой — его слуга.

Соревнования по запуску воздушных змеев — любимая забава кабульских мальчишек — становится точкой невозврата, после которой в их жизни меняется все. Их, словно воздушных змеев, подхватывает ветер перемен и разносит по разные стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия, но они, как и в детстве, остаются связаны прочнейшими узами.

Примечательно, что альметьевский спектакль покажут на фестивале также в рамках программы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, а именно — проекта «Точка перемещения». Проект показывает, как миграционные и культурные процессы влияют друг на друга, как перемещение людей и идей стимулирует развитие общества на протяжении всей истории. Это важные явления, без которых невозможно представить современность. К слову, автор книги «Бегущий за ветром» Халед Хоссейни — посол доброй воли этого агентства ООН.

Постановка Альметьевского театра «Бегущий за ветром» создана на татарском языке. Зрителям будут предоставлены наушники с синхронным переводом на русский язык.

«ТУК-Фест» проходит с 24 по 30 июня сразу в трёх городах Удмуртии: Ижевске, Глазове и Воткинске. В его программе — кукольные, драматические, уличные и оперные спектакли. Во время фестиваля работает зрительская лаборатория, в рамках которой проходят лекции, мастер-классы и обсуждения спектаклей.