Альметьевский драмтеатр представит спектакли на сцене в Петрозаводске

Альметьевский драматический театр второй год подряд попал в программу «Большие гастроли». В прошлом году согласно программе прошли обменные гастроли с Тольяттинским театром «Колесо», а в 2023-м исполнится заветное желание коллектива — обменяться площадками с театром Петрозаводска.

Осенью артисты планируют показать в Карелии спектакли «Бегущий за ветром» (самый титулованный спектакль последнего года), «Укрощение строптивой» (современный взгляд на комедию Шекспира) и сказку «Маленький Мук».

В прошлом году альметьевцы приняли участие в театральной лаборатории по современной драматургии. Мероприятие проходило на базе национального театра в Карелии. Коллективы Альметьевска и Петрозаводска успели крепко подружиться, и коллеги очень переживали, когда пришло время расставания. «Большие гастроли» снова соединят два города.

Всего на участие в программе поступило 477 заявок. По итогам работы экспертной комиссии половина отсеялась.

Проект Минкультуры — всероссийский гастрольно-концертный план — позволяет проводить гастроли учреждений культуры, творческих коллективов и вузов более эффективно и охватывать ими более широкую территорию.