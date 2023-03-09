Альметьевский драмтеатр представит спектакль «Бегущий за ветром» в Москве

13 марта в московском Театре наций Альметьевский драмтеатр представит спектакль «Жил Артыннан/Бегущий за ветром» режиссера Камиля Тукаева. Об этом «Татар-информу» сообщили в информационном центре альметьевского учреждения.

Постановка признана лучшим спектаклем большой формы на XIX Фестивале театров малых городов, который проходил в прошлом году в Нижнем Тагиле. Жюри оценивали работы 16 театров со всех уголков России. Обладатели Гран-при приезжают с показом в Москву, на сцену Театра Наций.

Жанна Зарецкая, театральный критик, член жюри фестиваля, так сказала о спектакле:

«Его магия — как это ни покажется странным — в немудрёности его формы и максимально возможной, предельной честности высказывания. <...> Всё происходит на пустой сцене на фоне задника с меняющимися проекциями, очень ненавязчивыми, абстрактными: в первой части это фасад богатого дома и цветущий Кабул, во второй — голые хмурые городские пейзажи. Во времена, когда слово Афганистан часто шёпотом и с ужасом произносилось в советских семьях, особенно в тех, где росли сыновья, деревья в городе срубались, чтобы они не служили укрытием для снайперов. <...> Но всё это — фон для основного сюжета, который Камиль выбрал снайперски точно».

Интересно, что на следующий день,14 марта, на этой же сцене сыграют спектакль, признанный лучшей постановкой малой формы, «Озор», режиссера Елизаветы Бондарь. Она так же работала с Альметьевским театром, выпустив в декабре 2022 года премьеру «Власть тьмы» по пьесе Льва Толстого.

Вход на оба показа бесплатный по предварительной регистрации.