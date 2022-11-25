Альметьевский драмтеатр представит премьеру спектакля «Власть тьмы»

В конце следующей недели, 3 и 4 декабря, в Альметьевском татарском драматическом театре состоятся премьерные показы спектакля «Дөм» / «Власть тьмы». Пьеса Льва Толстого, на которой основана постановка, была написана в конце XIX века.

В информационном центре театра «Татар-информу» рассказали, что за работу над произведением классика взялась Лиза Бондарь — молодой режиссер из Москвы. В 2020 году она была номинирована на премию «Золотая маска» в номинации «Драма. Работа режиссера».

С Альметьевским драмтеатром Лиза Бондарь познакомилась этим летом на Фестивале театров малых городов. Тогда альметьевский «Бегущий за ветром» получил Гран-при, а постановка «Озор», режиссером которой выступила Бондарь, оказалась признана «Лучшим спектаклем малой формы».

И вот спустя почти полгода началась совместная работа над текстом одного из самых известных русских писателей. Всего Лев Толстой написал три пьесы, «Власть тьмы» — самая ранняя. Первое время после публикации она даже была запрещена цензурой к постановке.

В интерпретации режиссера действие переносится в наше время. По мнению создателей спектакля, более чем за век не поменялось ничего. Всё так же процветают человеческие пороки: пьянство, совращение и нарушение главной заповеди «Не убий!».