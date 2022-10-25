Альметьевский драмтеатр представит четыре спектакля на гастролях в Тольятти

25 октября тольяттинцы смогут посмотреть на подмостках театра «Колесо» четыре спектакля от татарстанского театра — два детских и два вечерних. Обменные визиты двух театров стали возможны благодаря программе «Большие гастроли», сообщили «Татар-информу» в Альметьевском драмтеатре.

Группа из тольяттинского театра «Колесо» приезжала 8 и 9 сентября, альметьевцы выступят 25 и 26 октября.

Один из спектаклей, который едет в соседнюю область, буквально вчера получил гран-при IV Межнационального театрального фестиваль «Сообщение». Он проходил с 18 по 23 октября в Кудымкаре (Пермская область). Спектакль-победитель «Бегущий за ветром».

Во время гастролей в Тольятти вечерние спектакли будут идти на татарском языке с синхронным переводом на русский язык, а дневные на русском.

Юные зрители побывают на игровым беби-спектакле «Терра», сюжет которого разворачивается в детской песочнице. Под толщей песка скрывается история древних народов. На следующий день для детей и родителей развернутся «Пиксельные истории»: путешествие из реального мира в виртуальное пространство.

Взрослая публика увидит комедию Ильгиза Зайниева «Дом мечты». Здесь в первом татарском реалити-шоу участвуют четыре девушки. Они живут в экстремальных условиях, в лесу, в заброшенном лагере, под постоянным прицелом видеокамер.

Закроет марафон гастролей спектакль Камиля Тукаева «Бегущий за ветром», поставленный по широко известному роману Халеда Хоссейни. Это спектакль, сумевший собрать наивысшие награды республиканского и российского уровней.

Гастроли Альметьевского государственного татарского театра в Тольятти проводятся Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры РФ.

Тольяттинцы в свою очередь привозили спектакль для детей «Тайна карты сокровищ», мелодраму «Ночь святого Валентина» и комедию о любви «Шикарная свадьба».