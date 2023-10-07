Альметьевский драмтеатр представил первую премьеру сезона — драму «Конокрад»

Драмой «Конокрад» открылся 79-й театральный сезон в Альметьевском драмтеатре. Спектакль по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина поставил режиссер Айдар Заббаров. Это его вторая работа на площадке в Альметьевске, рассказали «Татар-информу» в театре.

«Актуальные в каждой исторической реальности вопросы личной свободы и совести поднимает один из самых известных сыновей татарского народа в пьесе „Конокрад“, — отметила директор театра Фарида Исмагилова. — Действие разворачивается в татарской глубинке в период 1917-1923 годов, во время революции и гражданской войны, время больших перемен, когда обостряются все чувства и открываются истинные лица людей».

У главного героя есть реальный исторический прототип. Туфан Миннуллин писал пьесу, ознакомившись с 40 томами уголовного дела.

Артистов театра и зрителей поздравил глава района Тимур Нагуманов. Он отметил огромную роль Альметьевского театра в культурной жизни города и района.

«Стало доброй традицией, что наш драматический театр каждый год встречает с чем-то новым, прекрасным, удивительным, и этот год — не исключение», — заметил градоначальник.

Сам театр тоже обновился. В зрительном зале стоят новые удобные кресла. Летом прошел демонтаж старых и установка новых 378 кресел, а также обновление 360 квадратных метров напольного покрытия.

Поменяли и устройства обеспечения синхронным переводом на русский язык.

«Эти слова не раз говорили, но я снова повторю их: театр — это особый вид искусства, настоящий очаг культуры. Посещение театра — уникальная возможность погрузиться в атмосферу творчества и пережить удивительные истории на сцене. Бесспорно, современный мир, высокие технологии, скоростная передача информации на любые расстояния заставляют человека прибегать к поиску более сложных, технически оснащенных развлечений. Но театру не страшны перемены», — констатировал Тимур Нагуманов.

В этот же день состоялась церемония награждения. По итогам минувшего сезона «Лучшей актрисой года» признаны артистки Альметьевского драмтеатра Лилия Загидуллина и Резеда Хайретдинова. «Актером года» стал Алмаз Шахимарданов. Им были вручены ежегодные премии главы Альметьевского муниципального района.

Отметим, новая постановка в Альметьевске осуществилась благодаря проекту «Культура малой Родины» и национального проекта «Культура».

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.