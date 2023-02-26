Альметьевский драмтеатр повторит опыт участия в онлайн-спектакле «Шекспир. Сонеты»

26 февраля Альметьевский театр снова примет участие в онлайн-показе спектакля на Другой сцене Александринки в Санкт-Петербурге.

В 14 часов в виртуальном пространстве в соцсети «ВКонтакте» зрители смогут увидеть трансляцию, которая объединит три театра. Вместе с петербургскими артистами заняты актеры из Альметьевского драматического театра Алсу Сибгатуллина и Ильсур Хаертдинов и из Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана (Йошкар-Ола). Сонеты Шекспира будут звучать на трех языках: русском, татарском, марийском.

Такой опыт был воплощен в ноябре прошлого года и вызвал положительную реакцию со стороны зрителей.

«Вначале мне представлялось, что спектакль будет чуть сложнее, чем просто „говорящая голова“, выражаясь телевизионным языком, — рассказывает Илькам Ахметзянов, выпускающий инженер от Альметьевского театра. — Но оказалось, что этот проект комплексный, уникальный, что такого еще никто не делал. Смешение разных слоев в режиме онлайн создавало атмосферу происходящего по сценарию. И это удавалось! Такие проекты должны жить и множиться! Это был очень интересный опыт работы создания онлайн-постановок».

«Актеры нашего театра вошли в проект немного робко. Мы все вместе не до конца понимали, что будет в итоге. Но репетиции показали — создается то, чего не было никогда, — комментирует Фарида Исмагилова, директор Альметьевского татарского драматического театра. — Артисты почувствовали себя частицей огромного театрального мира России. Такие проекты должны быть. Это однозначно. Спасибо лично Валерию Фокину, который уделяет огромное внимание этому проекту. Мы благодарим Ассоциацию национальных театров России».

Актер Ильсур Хаертдинов уже работал в двух спектаклях по пьесам Шекспира. Но быть лирическим героем ему еще не доводилось. Вот первые эмоции, которые переполняли его после премьеры: «Я надеюсь на продолжение. Было одно удовольствие работать с командой больших профессионалов, занятых в проекте. Спасибо за уникальную идею и возможность ее реализовывать».

С коллегой солидарна и актриса Алсу Сибгатуллина: «Изначально на проект была заявлена другая актриса. Однако обстоятельства сложились иным образом. И я очень рада, что попала сюда. Было безумно интересно. На следующий день после премьеры пришла на репетицию, поделилась с актерами, как мне очень грустно, что проект завершился. Но я очень жду другие совместные спектакли».

В постановке использован перевод на русский язык Сергея Степанова, на татарский — Шарафа Мударриса (был сделан с английского языка). На марийский сонеты были переведены с русского языка специально для спектакля народным поэтом Республики Марий Эл Геннадием Сабанцевым.

Премьера реализована под эгидой Ассоциации национальных театров, инициатором создания которой выступил Александринский театр.