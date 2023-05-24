Альметьевский драмтеатр покажет спектакль «Власть тьмы» на фестивале в Магнитогорске

На юбилейный ХХ Фестиваль театров малых городов отправляется Альметьевский татарский государственный драматический театр. Гастрольная группа выезжает на автобусе 28 мая, рассказали «Татар-информу» в театре.

Фестиваль пройдет в Магнитогорске с 29 мая по 5 июня и примет 16 театров из разных регионов России. Два из них — из Татарстана: помимо альметьевцев в Магнитогорск едут «Мастеровые» из Набережных Челнов.

Также будут участвовать коллективы из Удмуртии, Югры, Пермского, Красноярского, Хабаровского краев, Челябинской, Псковской, Кемеровской, Самарской и Тамбовской областей.

Альметьевцы покажут спектакль «Власть тьмы» — это премьера уходящего сезона. Пьесу Льва Толстого переработали и адаптировали под современный быт драматург Екатерина Августеняк и режиссер Лиза Бондарь.

Эксперты — ведущие театральные деятели и критиков России – определят победителей, которые смогут показать свои постановки в Москве, на сцене Театра наций.

В рамках фестиваля также пройдет и образовательная программа: встречи с деятелями российской культуры, семинары, мастер-классы, тренинги под руководством опытных педагогов.

Театр нефтяной столицы Татарстана — постоянный участник престижного российского фестиваля Театров малых городов России.

В прошлом году постановка «Җил артыннан» / «Бегущий за ветром» была признана «Лучшим спектаклем большой формы» этого фестиваля, а Айрат Мифтахов удостоен спецприза Ассоциации театральных критиков за роль Хасана.