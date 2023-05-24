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Альметьевский драмтеатр покажет спектакль «Власть тьмы» на фестивале в Магнитогорске
На юбилейный ХХ Фестиваль театров малых городов отправляется Альметьевский татарский государственный драматический театр. Гастрольная группа выезжает на автобусе 28 мая, рассказали «Татар-информу» в театре.
Фестиваль пройдет в Магнитогорске с 29 мая по 5 июня и примет 16 театров из разных регионов России. Два из них — из Татарстана: помимо альметьевцев в Магнитогорск едут «Мастеровые» из Набережных Челнов.
Также будут участвовать коллективы из Удмуртии, Югры, Пермского, Красноярского, Хабаровского краев, Челябинской, Псковской, Кемеровской, Самарской и Тамбовской областей.
Альметьевцы покажут спектакль «Власть тьмы» — это премьера уходящего сезона. Пьесу Льва Толстого переработали и адаптировали под современный быт драматург Екатерина Августеняк и режиссер Лиза Бондарь.
Эксперты — ведущие театральные деятели и критиков России – определят победителей, которые смогут показать свои постановки в Москве, на сцене Театра наций.
В рамках фестиваля также пройдет и образовательная программа: встречи с деятелями российской культуры, семинары, мастер-классы, тренинги под руководством опытных педагогов.
Театр нефтяной столицы Татарстана — постоянный участник престижного российского фестиваля Театров малых городов России.
В прошлом году постановка «Җил артыннан» / «Бегущий за ветром» была признана «Лучшим спектаклем большой формы» этого фестиваля, а Айрат Мифтахов удостоен спецприза Ассоциации театральных критиков за роль Хасана.
Фото: Информационный центр АТГДТ
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