Альметьевский драмтеатр покажет в Казани спектакль «Не был женат»

Альметьевский драматический театр представит в Казани премьеру прошлого сезона — отмеченную республиканскими критиками комедию «Не был женат» / «Ул әле өйләнмәгән иде». Для театра нефтяной столицы эта поездка станет первым гастрольным выездом в новом году, рассказали «Татар-информу» в самом театре.

Спектакль поставил Айдар Заббаров, выпускник Казанского театрального училища и ГИТИСа. Казанским зрителям он знаком по постановкам «Пять вечеров», «И эта жизнь?» и «Пепел», которые идут в театре Камала.

Альметьевцы покажут еще одну постановку режиссеру, причем тоже на сцене главного театра Татарстана. Согласно сюжету, молодой человек по имени Шамси влюбляется в разведенную женщину, этническую русскую, однако не женится на ней, несмотря на появление общих детей. Главный герой на протяжении всего произведения раздумывает, правильно ли он поступает.

Директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова отмечает, что «Ул әле өйләнмәгән иде» — одно из самых известных произведений Гаяза Исхаки. Классик татарской литературы затрагивает вопрос межнациональных браков. Айдар Заббаров исследует отношение к ним с точки зрения религиозных установок. В основу монологов некоторых персонажей положены реальные истории, которые были собраны постановочной группой.

Исполнитель главной роли Айрат Мифтахов удостоен республиканской театральной премии «Тантана» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Шамси. Динар Хуснутдинов награжден в номинации «Лучшая эпизодическая роль» за роли Хазрата и Батюшки, а Миляуша Хафизова отмечена специальным призом журнала «Сәхнә» за роль Анны Васильевны.

Спектакль можно будет увидеть 30 января в театре Камала, в том числе по Пушкинской карте. А уже 1 февраля постановку покажут зрителям Альметьевска.