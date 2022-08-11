Альметьевский драмтеатр покажет «Бегущего за ветром» в Казани, Грозном и Кудымкаре

78-й театральный сезон в Альметьевском драмтеатре начнется с гастролей по России. Творческая и технические части приступили к работе: возобновились репетиции, в полную силу начали работать цеха. Об этом «Татар-информу» сообщили в рекламно-информационном центре Альметьевского драмтеатра.

Директор театра Фарида Исмагилова провела собрание с труппой и отделами театра. Озвучила итоги прошлого сезона, рассказала о ближайших премьерах, гастролях, фестивалях, определила первоочередные задачи. Среди них — выезд со спектаклем в Казань, в театр Камала. На сцене главного театра Татарстана постановку можно будет увидеть 22 сентября.

«Постановка „Җил артыннан/Бегущий за ветром“ — удача прошлого театрального сезона. Она словно самая большая драгоценная жемчужина в колье репертуара театра. Спектакль стал лауреатом республиканской театральной премии „Тантана“ („Триумф“) в номинации „Лучший спектакль большой формы“. В мае жюри ХIХ Фестиваля театров малых городов России признало „Бегущего за ветром“ лучшим спектаклем большой формы. Это эпохальное событие, но не стихийное. Напомним, что и в прошлом году спектакль Альметьевского театра „Королевство кривых“ стал победителем данного фестиваля», — отметила директор Альметьевского театра.

Помимо этого, с 11 по 19 сентября этого года в Грозном будет проходить IV Всероссийский фестиваль национальных театров, на котором представят спектакль «Бегущий за ветром». Причем Альметьевский драмтеатр приглашен второй раз. В общей сложности в этом году 13 национальных театров из 10 регионов России представят свои постановки. Из Татарстана приглашены три коллектива: кроме Альметьевского свои работы представят Атнинский драмтеатр им. Г. Тукая, Мензелинский драмтеатр им. С.Амутбаева.

Следующими спектакль «Бегущий за ветром» 29 октября увидят зрители Кудымкарского театра. Она во второй раз станет участником Межнационального театрального фестиваля «Сообщение».

«Бегущий за ветром» — сценическая адаптация бестселлера афганского автора Халеда Хоссейни в постановке Камиля Тукаева. Главный герой Амир предстает перед зрителями мальчишкой и взрослым мужчиной. Последний шаг за шагом проживает палитру эмоций, подаренных ему детством. Узнает тайну своей семьи и преодолевает страх, расплачиваясь за свои поступки и государства.

Всего в спектакле задействовано 18 артистов. Еще 15 человек поедут в качестве группы, обслуживающей постановку. Спектакль поставлен в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины», подпроекта «Театры малых городов», инициированного партией «Единая Россия».