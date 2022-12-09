Альметьевский драмтеатр поделится секретами успеха на престижном вахтанговском фестивале

Сегодня стартовал Вахтагновский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ). Он проходит в Москве с 8 по 12 декабря. Директор Альметьевского драмтеатра оказалась в числе спикеров престижного события.

Участниками фестиваля стали 535 театральных директоров и пиарщиков из 61 субъекта России. Они собрались, чтобы обсудить вопросы управления театральной структурой, поделиться опытом.

Директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова выступит 10 декабря с темой «Театр может быть успешным, если...».

Татарстан представляют всего два участника-спикера. Второй — заместитель директора ТГАТ им.Г.Камала по маркетингу и PR Ильшат Латыпов. Его тема «Как подружить театр и цифру».

ВФТМ проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вместе с участниками онлайн послушать лекции можно группе фестиваля во «ВКонтакте».

«На секции мы познакомимся не только с успешным опытом и кейсами коллег из драматических театров, но и обсудим новые вызовы, которые ставит время перед театрами, как решать возникающие вопросы, как боли превратить в возможности», — уточнил модератор секции драматического театра, замдиректора Московского Губернского театра, член оргкомитета фестиваля Игорь Колобов-Тесля.