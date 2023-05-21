Альметьевский драмтеатр отметил юбилей актрисы Гульнары Кашиповой

Юбилей заслуженной артистки Татарстан Гульнары Кашиповой отметили в театре Альметьевске, бенефисным спектаклем — в Доме культуры Кама-Исмагиловского сельского поселения, где родилась актриса. На сцене показали премьеру этого сезона «Заговор любви».

Страстное желание стать актрисой привело Гульнару Кашипову со школьной скамьи в Альметьевский татарский государственный драматический театр. Без отрыва от работы на сцене она окончила Казанское театральное училище.

Первые роли продемонстрировали яркий темперамент и лиризм молодой артистки, её подкупающее очарование, психологическую чуткость и достоверность.

В последующие годы Гульнара Кашипова перешла на роли другого, более сложного характера: социальные героини, проникнутые духом времени, оказались более чем подходящими творческой натуре актрисы.

Среди них наибольший успех имели образы Гульбану из «Судьбы татарки» Галимджана Ибрагимова, Махиры из «Девушек нашего села» Фоата Садриева и другие. Они волновали, надолго оставались в зрительских сердцах и способствовали росту творческого опыта молодой актрисы.

Гульнара Кашипова — одна из ярких актрис современного Альметьевского театра. Многообразная палитра красок уникально одаренной актрисы помогает ей создавать на сцене не только характеры, но и целые женские судьбы. Каждая ее новая работа вызывает пристальное внимание зрителей и театроведов.

Наряду с актерской деятельностью Гульнара Кашипова пишет пьесы, сценарии для театральных вечеров. Создала сценарии творческих вечеров знаменитых актеров театра Розы Салиховой, Хурмата Файзуллина, Риммы Гайсиной и многих других. Она также пишет стихи и тексты театральных песен.

«Несколько необычайной была работа Гульнары в спектакле „Ашик Кериб“ по Михаилу Лермонтову. Актриса не только сыграла в спектакле, но и стала автором литературной версии легенды о любви. Вместе с режиссером Искандером Сакаевым создали новый сценический вариант для Альметьевского театра. „Ашик Кериб“ взял курс на российские и международные фестивали, став брендовым спектаклем, сделавшим театр узнаваемым в кругу влиятельных театроведов», — отметила Фарида Исмагилова, директор Альметьевского театра.

В 2010 году «Ашик Кериб» признан лучшим спектаклем на фестивале молодой режиссуры «Ремесло». В 2011-м — «Лучший спектакль» фестиваля «Науруз». В том же году спектакль удостоен специального диплома жюри Всероссийского детского фестиваля «Арлекин».

На фестивале «Алтын Сэргэ» (Улан-Удэ) «Ашик Кериб» удостоен диплома «За лучшую сценографию». В 2012 году на «Тантане» спектакль признан «Событием года».

В 2013 году «Ашик Кериб» приглашен в Турцию на фестиваль искусства в Мармарисе. В 2014-м с фестиваля «Маскерадъ» спектакль снова вернулся с победой. А в 2017-м участвовал в международном театральном фестивале МИТЕМ в Венгрии.

Гульнара Кашипова поделилась, что значит театр в ее жизни.

«Это мечта, которая стала явью. А еще это моя защита. От всего: хорошего, плохого, от самой себя иной раз. Когда темные тучи сгущаются, работа в театре их разгоняет. Когда я устаю, театр становится своего рода аккумулятором, — рассказала актриса. — Какая роль моя любимая? Все! 33 года я в театре, и никогда не работала в полноги. Не умею! Не хочу! Не буду!».