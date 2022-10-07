Альметьевский драмтеатр открыл сезон комедией «Заговор любви»

В Альметьевском татарском государственном драматическом театре открылся 78-й театральный сезон. Зрителям представили премьеру комедии «Ах, яки Мәхәббәт элмәге»/ «Заговор любви».

Как рассказали «Татар-информу», по традиции первые зрители получили подарки. В этом году им презентовали деревянную брошь в виде традиционного татарского орнамента с цветочными мотивами и гравировкой «Әлмәт театры». В прошлом году гости открытия получили браслеты. В фойе зрителей встречал квартет музыкантов, можно было посмотреть фотовыставку. На стендах — фотографии из личных архивов актеров и руководителя театра.

Пьеса написана Ильгизом Зайниевым. Его как драматурга частенько ставят в татарских театрах республики. Практически во всех он работал и в качестве режиссера. С альметьевцами нынешний директор театра кукол «Экият» сотрудничает в пятый раз.

Пьеса «Заговор любви» изначально называлась «Любовная петля». Но за годы, пока лежала в ящике стола, слегка покрылась пылью. Сбить ее, осовременить и поставить на подмостках попросила директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова. Ильгиз Зайниев переписал пьесу, а затем вместе с командой актеров внес еще несколько корректировок. В результате осталось 10% от исходного материала. Персонажи меняли профессии, характеры, реплики.

«Ставить комедии сложно, еще сложнее их писать, — комментирует директор театра. — Играть комедии, порой, тоже непросто. В наше время шутки устаревают быстро. Подход к юмору меняется. Надеемся, что зритель примет эту новинку хорошо».

Билеты на спектакль были раскуплены за несколько дней до обоих премьерных дней. А после, в антракте, зрители делились впечатлениями от первого акта. «Смеялась от души. Столько положительных эмоций. Чувствую, что молодею во время спектакля», «Рад видеть, что актеры, которые в прошлом сезоне играли в основном драматические роли, в этом показывают новые грани своего таланта», — обсуждали зрители.

По сюжету у писателя Альберта Мурзина происходит ссора с женой. И вот для поднятия настроения к нему одна за другой неожиданно приходят несколько женщин. Те, с которыми его связывали крепкие отношения. Он прячет их друг от друга, что отсылает зрителя к гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки». У автора вообще в пьесе получилось много отсылок. Те, кто следит за развитием культурной жизни в Татарстане, заметят их без труда.

Музыку к комедии написал Эльмир Низамов. Именно на сцене Альметьевского театра он начал совместное творчество с Зайниевым. Это было в 2016 году в спектакле «Беглецы». С тех пор, как признается режиссер, все самые интересные работы они сделали в тандеме.

Отдельного внимания заслуживает работа художника Сергея Скоморохова. Цветовые пятна костюмов героев на фоне серо-белого жизненного пространства. Квартира писателя сама за себя говорит, кто в ней хозяин и чьим мыслям здесь отдается предпочтение.

Спектакль играют сразу два состава артистов: среднего возраста и молодое поколение. Поэтому публика вполне может увидеть две разных постановки одной и той же пьесы от одного и того же режиссера.