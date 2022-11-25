Альметьевский драмтеатр и челнинские «Мастеровые» обменяются спектаклями

29 ноября Альметьевский театр представит на челнинской площадке свой венценосный спектакль «Бегущий за ветром». Для постановки, собравшей в 2022 году огромное количество наград профессионального жюри и снискавшей любовь зрителей, распахнул свои двери обновленный театр «Мастеровые».

Как уточнили «Татар-информу» в альметьевском театре, все билеты на «Бегущего за ветром» проданы были еще неделю назад. В городе, прославившемся автогигантом «КАМАЗом», альметьевский театр всегда ждут с нетерпением.

Раз в год, а иногда и чаще, проходят обменные гастроли между двумя театрами, среди коллег давно установились дружеские отношения.

В этот раз поездка будет особенной, исполнитель главной роли Амира — Динар Хуснутдинов родился и провел детство в Челнах.

«Мастеровых» в свою очередь Альметьевск ждет 19 января со спектаклем «То самое». Это разговор о дружбе и предательстве, любви и отчаянье, счастье и боли, вере и семье. И о том, что какие бы трудности не подкидывала жизнь, у каждого из нас всегда есть «то самое», что позволяет оторваться от проблем и исполнять мечты.