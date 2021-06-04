Альметьевский драматический театр примет участие в крымском фестивале античного искусства

Альметьевский татарский государственный театр покажет спектакль «Эзоп» в Керчи в рамках XXIII Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор театра Фарида Исмагилова.

«Это фестиваль древнегреческой драмы. Два года назад в рамках проекта мы уже показывали крымчанам свою постановку „Медея“. В этот раз везем работу режиссера Дениса Хусниярова, основанную на легенде о древнегреческом баснописце Эзопе», — рассказала Исмагилова.

Она отметила, что фестиваль «Боспорские агоны» включен в программу мероприятий Года истории Россия — Греция в рамках Межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».

Фестиваль «Боспорские агоны» состоится в Керчи с 11 по 16 июня 2021 года. Постановка альметьевского театра будет показана 14 июня.