Альметьевский ДК «Горького» трансформировали под «Фабрику креативных процессов»

Сегодня в Альметьевске состоялось открытие «Фабрики креативных процессов». Более 1 тыс. квадратных метров бывшего ДК «Горького» преобразились в многофункциональное пространство для детей и молодежи.

Открытие состоялось при участии министра молодежи Тимура Сулейманова и главы Альметьевского района Тимура Нагуманова.

«Еще ни разу не открывали молодежный объект до 8 утра, — приветствовал всех Тимур Нагуманов. — Поэтому мне было интересно посмотреть на ваши лица. Все спят или кто-то проснулся? Прекрасный танец всех немного взбодрил. А может улыбаются те, кто готовился к открытию этого прекрасного объекта?» — спросил у присутствующих глава района.

Реконструкция здания стартовала весной этого года. Стоимость работ составила 141,8 млн рублей.

Вторая жизнь ДК «Горького» стала возможна благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и выигранному гранту по программе «Регион для молодых» федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование».

«ДК „Горького“ — один из старейших объектов города. За всю свою историю пережил яркую насыщенную, но непростую судьбу. Чего здесь только не было! И кинотеатр был, и ресторан, и казино, и ночной клуб. Долгое время назывался „Мегаполис“. А для меня это всегда был центр притяжения молодежи», — отметил Нагуманов.

Ядром «Фабрики» стал большой зал широкого назначения Black box, где могут проводиться концерты, театральные представления, дискотеки и просмотры фильмов.

Для любителей шитья будет оборудован швейный коворкинг, оснащенный качественным оборудованием для современного производства, а для юных дизайнеров — мини-типография.

Дети смогут самостоятельно создавать брендированную полиграфическую продукцию на современном оборудовании ведущих фирм.

Предусмотрены также два помещения для киберспортсменов, оснащенные современными компьютерами для состязаний человека с человеком или команды с командой на виртуальной арене при помощи специальных девайсов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.