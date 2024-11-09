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Альметьевские волонтеры «Пчелки» получили благодарность от батальона «Тимер»
На днях представитель Союза десантников Аркадий Кульков передал благодарность волонтерскому штабу «Пчелки» из Русского Акташа Альметьевского района. Уроженец села, Аркадий один из тех, кто помогает с транспортировкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.
«От лица командования, а также от личного состава батальона „Тимер“ вам передается благодарность», — отметил Кульков.
Для волонтерского штаба — это далеко не первое спасибо с фронта. «Пчелки» пользуются такой формулой: материал, умелые руки и еще капелька материнской любви. Они помогают фронту практически с первых дней специальной военной операции.
«Ежедневно поступают заявки от бойцов на те или иные вещи. Есть предметы, которые мы не в силах осилить, для некоторых заявок требуется время и средства, но мы все это отправляем. Там наши российские ребята! Неважно, в какую точку я приеду, наш союз и наши жители неравнодушные. Из Акташа и Альметьевска всей России помогают, всем нашим ребятам», — рассказал Аркадий.
«Пчелки» начали свою деятельность с помощи жителям Донецка. Потом началась мобилизация, а с ней — новые цели.
«Нам очень хотелось ребятам помогать. Мы стали собирать шторы. Вначале белые маскировочные сети плели из этих штор, потом из темных. А потом появилась возможность получать ткань, которую рекомендовали для плетения сетей», — рассказала организатор волонтерского штаба «Пчелки» Гузель Корчашкина.
Процесс плетения сетей довольно простой. Волонтерское движение «Пчелки» работает практически каждый день. На сегодняшний день сплетено 95 маскировочных сетей.
У многих жителей Русского Акташа на передовую ушли сыновья и мужья. Поэтому сельчане поддерживают «Пчелок» и становятся рядом с ними — плечом к плечу. Волонтеры верят, что скоро будут шить победные флаги, а не плести маскировочные сети.
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель еспублики.
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Материал подготовлен при участии Маргариты Трегубенко. Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ
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