Альметьевские волонтеры «Пчелки» получили благодарность от батальона «Тимер»

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

На днях представитель Союза десантников Аркадий Кульков передал благодарность волонтерскому штабу «Пчелки» из Русского Акташа Альметьевского района. Уроженец села, Аркадий один из тех, кто помогает с транспортировкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

«От лица командования, а также от личного состава батальона „Тимер“ вам передается благодарность», — отметил Кульков.

Для волонтерского штаба — это далеко не первое спасибо с фронта. «Пчелки» пользуются такой формулой: материал, умелые руки и еще капелька материнской любви. Они помогают фронту практически с первых дней специальной военной операции.

«Ежедневно поступают заявки от бойцов на те или иные вещи. Есть предметы, которые мы не в силах осилить, для некоторых заявок требуется время и средства, но мы все это отправляем. Там наши российские ребята! Неважно, в какую точку я приеду, наш союз и наши жители неравнодушные. Из Акташа и Альметьевска всей России помогают, всем нашим ребятам», — рассказал Аркадий.

«Пчелки» начали свою деятельность с помощи жителям Донецка. Потом началась мобилизация, а с ней — новые цели.

«Нам очень хотелось ребятам помогать. Мы стали собирать шторы. Вначале белые маскировочные сети плели из этих штор, потом из темных. А потом появилась возможность получать ткань, которую рекомендовали для плетения сетей», — рассказала организатор волонтерского штаба «Пчелки» Гузель Корчашкина.

Процесс плетения сетей довольно простой. Волонтерское движение «Пчелки» работает практически каждый день. На сегодняшний день сплетено 95 маскировочных сетей.

У многих жителей Русского Акташа на передовую ушли сыновья и мужья. Поэтому сельчане поддерживают «Пчелок» и становятся рядом с ними — плечом к плечу. Волонтеры верят, что скоро будут шить победные флаги, а не плести маскировочные сети.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель еспублики.

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