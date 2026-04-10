Альметьевские ТОСы привлекли более 9 млн рублей на благоустройство дворов

Территориальные общественные самоуправления Альметьевского муниципального района стали победителями республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» по итогам 2025 года и привлекли на развитие дворовых территорий более 9 млн рублей. Полученные гранты направят на реализацию новых проектов по благоустройству уже в текущем строительном сезоне.

Как отмечается, альметьевские ТОСы традиционно демонстрируют высокий уровень работы, подтверждая эффективность своей деятельности сразу по нескольким направлениям – от организации досуга жителей до поддержки социально уязвимых категорий граждан и участия в обеспечении общественного порядка.

Лидерами конкурса стали ТОС-5А, ТОС-8А и ТОС-19, занявшие первые места в своих категориях. Всего в число призеров вошли еще 13 территориальных самоуправлений района, что позволило существенно увеличить общий объем привлеченных средств.

Полученные гранты дадут возможность реализовать десятки проектов, направленных на повышение качества городской среды. Речь идет об обновлении дворовых территорий, установке современного игрового и спортивного оборудования, а также создании комфортных общественных пространств для жителей.

Работа ТОСов носит системный характер и уже приносит ощутимые результаты. Так, благодаря победам прошлых лет в ряде дворов появились современные детские игровые зоны. В частности, они были обустроены на территориях ТОС-22 (ул. Кленовая, 1, Колхозная, 158, Полевая, 58–60) и ТОС-12А (ул. Гафиатуллина, 2–4).

Кроме того, благоустройство затронуло и другие территории: еще 10 ТОСов, вошедших в число призеров, также обновили свои дворы. Здесь были установлены новые игровые комплексы и спортивные элементы, что позволило значительно модернизировать существующую инфраструктуру.

В 2026 году эта работа будет продолжена: новые гранты позволят реализовать дополнительные проекты по всему Альметьевску, делая городскую среду более комфортной и современной для жителей.