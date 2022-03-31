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Происшествия
31 марта 2022  13:27
Полина Шевчук

Альметьевские студенты напомнили пешеходам об опасностях гаджетов на дороге

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Альметьевские студенты напомнили пешеходам об опасностях гаджетов на дороге
республиканская Госавтоинспекция

В Альметьевске автоинспекторы вместе с студентами колледжа провели профилактический рейд и напомнили пешеходам о мерах предосторожности.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, юноши и девушки рассказали сверстникам, что использования гаджетов – наушников, телефонов и так далее – во время перехода проезжей части может привести к ДТП с серьезными последствиями. Ведь отвлекаясь на телефон или слушая музыку в наушниках пешеход не может адекватно оценить обстановку на дороге.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Автоинспекторы в свою очередь напомнили, что автомобиль не может моментально остановиться, поэтому перед переходом проезжей части необходимо убедиться, что все машины остановились.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Всем участникам мероприятия раздали яркие памятки с ПДД и световозвращающие элементы.
 

#ПДД #гибдд рт #рейд гибдд
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