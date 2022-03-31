Альметьевские студенты напомнили пешеходам об опасностях гаджетов на дороге
В Альметьевске автоинспекторы вместе с студентами колледжа провели профилактический рейд и напомнили пешеходам о мерах предосторожности.
Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, юноши и девушки рассказали сверстникам, что использования гаджетов – наушников, телефонов и так далее – во время перехода проезжей части может привести к ДТП с серьезными последствиями. Ведь отвлекаясь на телефон или слушая музыку в наушниках пешеход не может адекватно оценить обстановку на дороге.
Автоинспекторы в свою очередь напомнили, что автомобиль не может моментально остановиться, поэтому перед переходом проезжей части необходимо убедиться, что все машины остановились.
Всем участникам мероприятия раздали яркие памятки с ПДД и световозвращающие элементы.