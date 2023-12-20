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Альметьевские гимназисты начали шить пижамы для бойцов в госпиталях
Школьники из гимназии №5 города Альметьевска начали шить пижамы для участников спецоперации, проходящих лечение в госпиталях. Они занимаются этим на уроках технологии, а также остаются после уроков.
Детям объяснили, что при ранениях с бойцов срезают всю одежду и обувь, поэтому мягкие и теплые пижамы им необходимы. Ткань и фурнитуру приобрели родители учеников.
На сегодняшний день учащиеся сшили 124 пижамы, все изделия уже отправлены в госпитали. В каждую пижаму школьники положили одну пару теплых носков и шоколадку. Также они записали теплые пожелания и вложили листки с ними в кармашки пижам. Теперь бойцы благодарят юных альметьевцев за поддержку.
Кроме того, школьники шьют и другие необходимые раненым (и здоровым) военнослужащим вещи. Так, по словам директора гимназии Венеры Багаутдиновой, на сегодняшний день сшито 165 простыней, 230 наволочек, 150 трусов, 180 штук красных повязок на руки, а также две палатки и четыре защитные накидки.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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